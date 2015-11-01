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تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يومًا لممارستهن الرذيلة بالفسطاط

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تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يومًا لممارستهن الرذيلة بالفسطاط تجديد حبس قوادة وساقطتين 15 يومًا لممارستهن الرذيلة بالفسطاط
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، حبس قوادة وساقطتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بممارسة الرذيلة داخل وكر بمنطقة الفسطاط فى القديمة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد حشاد، رئيس قسم التحريات بمباحث آداب القاهرة، بتردد بعض الرجال على شقة سكنية بمنطقة الفسطاط، وأكدت التحريات أن ربة منزل تقود أكبر لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وشُكِّلَ فريق بحث برئاسة اللواء محمود خلاف، نائب مدير المباحث، أسفر عن ضبط القوادة، وبصحبتها اثنتين من مساعديها، اللتان تجذبن راغبى المتعة الحرام، بالإضافة إلى فتاتين يمارسان الأعمال المخلة، ورجل أعمال قطرى، أمرت النيابة بإخلاء سبيله.
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مصر 365

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