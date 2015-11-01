"الرى" تدرس إصدار تراخيص المنشآت على نهر النيل إلكترونيا

كلف الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، قطاع حماية النيل، بدراسة إصدار الموافقات الخاصة بالتراخيص للمنشآت المقامة على النيل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وذلك لمنع الاحتكاك بين أصحاب التراخيص والمهندسين والعاملين بالقطاع فى مختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن ضمان السرعة والدقة فى إصدار الموافقات.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج الإلكترونى المقترح موقف الترخيص من استيفاء الأوراق من عدمه، وكذلك تحديد الأوراق الغير مكتملة التى قد تؤدى إلى حدوث بعض التلاعب

وفى ذات السياق أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، أن هناك تنسيقا دائما بين الرى والنقل النهرى من أجل تامين حركة المراكب السياحية ووحدات النقل النهرى على مدار العام، خاصة فى مناطق الأهوسة، وخلال موسم أدنى الاحتياجات فى السدة الشتوية حيث ينخفض التصرف إلى أدنى حد له، وهو 90 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع، أن الوزارة تقوم بعمل نشرة يومية بغواطس الأهوسة (المناسيب) ونبلغ بها هيئة النقل النهرى، مشيرا إلى أن الاهوسة تشكل المناطق الحرجة لحركة مرور السفن السياحية والوحدات النهرية (وسائل النقل النهرى) مثل هويس نجع حمادى وإسنا، مشيرا إلى أنه يتم الحفاظ على الغواطس فى حدود المنسوب الذى يسمح بمرور جميع الوحدات النهرية بمناطق الأهوسة بأمان، لافتا إلى أن مناسيب المياه تنخفض فى السدة الشتوية من بداية يناير وخلال فصول الشتاء دون أن يؤثر ذلك على حركة المراكب النيلية أو محطات المياه.

من جانبه أكد المهندس عبد الغنى شومان رئيس مصلحة الرى الجديد، أن الوزارة حريصة على الحفاظ على خط مياه أعلى وخط مياه أدنى بين اقصى الاحتياجات فى الصيف (250 مليون متر مكعب يوميا) وأدنى الاحتياجات فى الشتاء (90 مليون متر مكعب يوميا) بما يحافظ على مآخذ المياه لجميع المشروعات القومية فى مصر سواء للكهرباء أو للشرب أو المصانع أو لغيرها من الاستخدامات.

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