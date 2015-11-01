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"المؤتمر" بعد حصده 7 مقاعد: سنتواجد بـ12محافظة لعرض برنامجنا الانتخابى

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"المؤتمر" بعد حصده 7 مقاعد: سنتواجد بـ12محافظة لعرض برنامجنا الانتخابى "المؤتمر" بعد حصده 7 مقاعد: سنتواجد بـ12محافظة لعرض برنامجنا الانتخابى
قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الحزب راضى عن نتائج المرحلة الأولى بتحقيق 7 مقاعد فى البرلمان، مشيرا إلى أن الإمكانيات المادية للحزب محدودة.

وأضاف "راضى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيعقد لقاءات مكثفة مع اغلب المرشحين، استعدادا للمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن قيادات الحزب ستنقسم والتوجه إلى 12 محافظة، لعرض برامج الحزب.

وأوضح الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الحزب دفع بـ103 مرشح، منهم 96% لم يكونوا نواب سابقين، أوخاضوا انتخابات سابقة، بينما 4% كانوا نواب سابقين، لافتا إلى دعمهم وجوه جديدة شباب وامراة لتمثليهم فى البرلمان.

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