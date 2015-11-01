"التعليم" تستأنف اليوم حملات كشف الإدمان على سائقى حافلات 60 مدرسة

تستأنف اليوم الأحد، وزارة التربية والتعليم حملاتها بتوقيع كشف الإدمان على سائقى الحافلات المدرسية بمقر المدارس بعد توقفها بسبب المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملات تشمل محافظات الشرقية والإسكندرية والدقهلية على أن تستمر لمدة اسبوعين لحين إجراء انتخابات المرحلة الثانية، لافتا إلى أنها تستهدف قرابة الـ"60 مدرسة" بواقع 20 مدرسة خاصة فى كل محافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وقعت كشف الإدمان خلال الفترة الماضية على سائقى 15 مدرسة بالقاهرة بـ" 4 إدارات تعليمية، حيث تم فحص 251 حالة منها 18 حالة إيجابية وحالة هروب، إضافة إلى 19 مدرسة فى 4 إدارات بواقع 169 حالة فحص منها 23 حالة إيجابية و3 حالة هروب بمحافظة الجيزة.

كما أعلنت الوزارة عن نتائج حالات الفحص بمديرية القليوبية التعليمية، حيث تم فحص 253 حالة فى 12 مدرسة بثلاث إدارات تعليمية منها 18 حالة تعاطى هيروين وحشيش و16 حالة هروب.

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