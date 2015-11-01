ملك الأردن يعزى الرئيس الروسى فى حادث تحطم الطائرة

>بعث العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى برقية تعزية إلى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى حادث تحطم إحدى طائرات الركاب الروسية، اليوم السبت، فى منطقة سيناء فى مصر ، والذى أودى بحياة جميع ركابها .

وأعرب الملك فى البرقية عن "بالغ الحزن والتأثر" لهذا الحادث، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية أمس السبت.

وكانت الطائرة التى تحطمت فى شبه جزيرة سيناء المصرية تقل 217 راكبا وطاقما مكون من سبعة أفراد فى رحلة من مدينة شرم الشيخ المصرية إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية وأعلنت السفارة الروسية بالقاهرة أنه لا يوجد أى ناجين من حادث الطائرة .

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