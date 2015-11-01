مصدر بـ"الكهرباء": إتاحة لمبات الليد بمنافذ "التموين" بدءًا من الشهر الجارى

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن وضع الآلية الخاصة بتوزيع اللمبات الليد بمنافذ القابضة للصناعات الغذائية، سيتم تطبيقه بدءا من شهر نوفمبر الجارى.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أن وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستقوم بالمساهمة فى المشروع القومى لترشيد وكفاءة الطاقة من خلال توزيع 13 مليون لمبة ليد، وإتاحة اللمبات على البطاقات التموينية وبسعر التكلفة أو بالتقسيط على 24 شهراً بمنافذها التى يبلغ عددها 29 ألف منفذ على مستوى الجمهورية بداً من الشهر الجارى.

وقال المصدر، أن هذا البروتوكول تم توقيعه نتيجة أن شركات توزيع الكهرباء ليس لديها إمكانيات لتوزيع منتج بعينه لذلك لجأت الوزارة للتعاون مع جهات حكومية لديها خبرة فى مجال توزيع المنتج.

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