"الأخبار" تشن حملة ضد MBC لتطاولها على التليفزيون المصرى

انتفضت صحيفة الأخبار ضد الإهانة التى لحقت بالتليفزيون المصرى، وشنت الصحيفة هجوماً شرساً على قناة أم بى سى مصر ، التى أذاعت حلقة من برنامج أبو حفيظة يسخر فيها من التليفزيون المصرى، محرفاً فى أغنية "المصرى" للفنانة لطيفة، ومتهكماً على ماسبيرو.

وأفردت الأخبار تحقيقًا صحفيًا مطولاً، تحدث فيه قيادات التليفزيون ورموزه، وأبدوا غضبهم واستياءهم من من تطاول برنامج أبو حفيظة على أقدم وأعرق منبر إعلامى فى الشرق الأوسط، مؤكدين أن أبناء ماسبيرو، والذين تربوا بين جدرانه يمثلون العمود الفقرى لجميع القنوات الفضائية، وبدونه لا تستطيع تلك القنوات الظهور إلى النور.

وتحدث عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون لـ"الأخبار" قائلاً، لن نرد بالمثل لأننا تليفزيون دولة محترمة، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى ضد القناة إلى المنطقة الحرة، رافضًا تدخل أى قناة غير مصرية فى الشأن المصرى، ومطالبًا بإعادة النظر فى إطلاق القنوات العربية من مصر، لأنها لا تهدف سوى للربح.

وأوردت " الأخبار" فى تحقيقها ما قالته صفاء حجازى رئيس قطاع الإنتاج، من أن ما حدث إسفاف وابتذال إعلامى، ونقد رخيص، ومرفوض من كافة العاملين بالتليفزيون.

أما مجدى لاشين رئيس التليفزيون المصرى، فقد طالب من خلال "الاخبار"، بضرورة الاعتذار الرسمى من قناة mbc عن إذاعة حلقة أبو حفيظة، مؤكدًا أن البرنامج انتقد التليفزيون المصرى وأعطى لنفسه الحق فى تقييمه، وهو أقل من هذا الأمر، وليس مؤهلاً لتقييم أعرق جهاز إعلامى فى المنطقة العربية، ويعتبر المدرسة الإعلامية التى تخرج منها كوادر أنشأت هذه المحطات الفضائية التى تأتى الآن وتتطاول عليه دون وجه حق.

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