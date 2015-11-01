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فى عيده ميلاده الواحد والستين.. الصورة التى يبحث عنها الخطيب منذ 43 عاما

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يظل الكابتن محمود الخطيب هو اللاعب المفضل للجماهير المصرية بكل انتماءاتها، كونه أحد أهم اللاعبين فى تاريخ الكروى، لاعبا مهاريا وخلقيا، وفى عيد ميلاده الواحد والستين يكشف "اليوم السابع" عن الصورة التى يبحث عنها "بيبو" منذ عام 1972، وكان عمره 18 عاما وفى بداية حياته الكروية.

وروى صالح إمام محمود، أحد عشاق الأهلى والخطيب، لـ"اليوم السابع"، كواليس حصوله على هذه الصورة، قائلا: "الصورة دى من سنة 72 وكانت بعد ماتش الأوليمبى السكندرى والأهلى خسر فى القاهرة.. بعد الماتش بيبو حضر شبرا مع الكابتن مصطفى يونس.. وكان أداؤه يتسم بالأنانية وكثرة المراوغة.. ولما قابلته قولت له أنا زعلان منك.. فرد ليه؟.. فقلت له عشان مش بتجيب إجوان.. فرد الكابتن يونس قائلا: "هابقا أخليه يجيب إجوان".

وتابع عاشق القلعة الحمراء: "بعدها طلعوا استوديو سلطان عندنا فى شبرا عشان يتصورا.. وكان صاحب الاستوديو الحاج عبد الكريم سلطان أهدانى صورهم وصورة الكابتن هانى مصطفى.. وبعدها بـ20 سنة قابلت بيبو وقلت له أنا عندى ليك كتب ومجلات وصور وفيديوهات مش عندك.. قالى معقول.. قلت له أنا متأكد وفكرته بواقعة الصورة قالى فعلا دى مش عندى.. وكمان فكرته بحلقة فى برنامج كانت عملاه نجوى إبراهيم اسمه صورة.. قلت له عندى.. فطلبهم منى ووعدنى بإهدائى.. وطلب منى مقابلته فى الأهرام لكنه اعتذر لظروف خاصة ولم يشاهد الصورة حتى الآن".

وأضاف صالح: "جمعنى لقاء مع بيبو عام 1988 وطلبت منه الفانلة اللى هيلعب بها ماتش اعتزاله، فاعتذر وقالى "معلش.. هياخدها اللاعب اللى هيلعب مكانى.. لكن فى هدايا هنوزعها فى الملعب".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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