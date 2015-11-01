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"اليوم السابع" ينشر خطة استعدادات عاملى الإسعاف للمرحلة الثانية بالانتخابات

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"اليوم السابع" ينشر خطة استعدادات عاملى الإسعاف للمرحلة الثانية بالانتخابات "اليوم السابع" ينشر خطة استعدادات عاملى الإسعاف للمرحلة الثانية بالانتخابات
قال عبد الرؤوف حسين، عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بهيئة الاسعاف، إن العاملين يستعدون للمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، بـ50% من طاقة عملهم البشرية وكذلك بقرابة 50% من عدد السيارات، وتشكيل فرق للانتشار السريع، بنظام لا يؤثر على المهمات المعتادة للإسعاف.

وأوضح عبد الرؤوف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن سيارات الاسعاف ستكون متركزة بجوار اللجان الانتخابية، بحيث تكون أقرب للمدرسة أو لمقر اللجنة "الملتهبة"- على حد وصفه- التى تتميز بكثافة إقبالية أو بها احتكاكات بين الأهالى لسرعة تقديم الإسعافات اللازمة، بينما فى المناطق الهادئة تتمركز السيارات ويتم متابعتها فى موقع متوسط بين عدد من المدارس أو مقار اللجان الانتخابية.

وفى إجراءات الطوارئ القصوى يتم توفير سيارة لكل مدرسة، وهو ما يقع فى حدود نصف القوة العامة للإسعاف (بشر – معدات) لن تؤثر على الخدمات المقدمة لغير المنتخبين، كما أن السيارات لا ترتبط بمهمة خدمات اللجان الانتخابية بل تمتد لخدمة المناطق المحيطة باللجان.

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