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بالفيديو.. "يانى" يعزف موسيقاه العالمية فى حفل أسطورى تحت سفح الأهرامات

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بالفيديو.. "يانى" يعزف موسيقاه العالمية فى حفل أسطورى تحت سفح الأهرامات بالفيديو.. "يانى" يعزف موسيقاه العالمية فى حفل أسطورى تحت سفح الأهرامات
تألق الموسيقار العالمى "يانى" فى حفله تحت سفح الأهرامات بالجيزة، عازفًا أشهر مقطوعاته العالمية الشهيرة، وسط حماس الجمهور.

ويحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، منهم أحمد السقا، ورجل الأعمال إيهاب طلعت، والفنانات ريم البارودى، ورانيا فريد شوقى وزوجها، والمطرب أحمد سعد، والإعلامى طارق علام، والفنان عمرو يوسف، والفنان أحمد صلاح السعدنى.

بعد عزفه مقطوعتين قال الموسيقار العالمى يانى للجمهور الذى حضر الحفل: أهلاً بكم.. أنا سعيد بوجودى هنا فأخيرًا تحقق حلمى بالحضور إلى والغناء فى قلب الحضارة المصرية، ولا أصدق أن الحلم تحقق لدرجة أننى "أقرص نفسى"، لأتأكد من أننى لا أحلم.

وأضاف: "كنت أتمنى ذلك منذ آخر زيارة لى هنا من سنوات، فمصر دولة عظيمة وأنا حاليًا وسط الحضارات المصرية، وأنا من هنا أرسل رسالة للعالم بالسلام والوحدة والمصريين فى قلبى مثلما أنا فى قلبهم".


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مصر 365

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