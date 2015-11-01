"التجمع": معظم مرشحى الأحزاب الفائزون فى الانتخابات من "الوطنى المنحل"

قال عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع، أن عددا من المحافظات فى الوجه البحرى، ستشهد إقبالا من المواطنين للمشاركة فى المرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية ومن المتوقع أن تصل النسبة لـ 30%، مضيفا: "أن مؤشرات المرحلة الأولى كانت جيدة".

وأضاف "مغاورى"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن معظم مرشحى الأحزاب الفائزون من أعضاء الحزب الوطنى المنحل، على حد قوله، داعيا المصريين للمشاركة فى العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية، واختيار المرشحين الأفضل لتمثليهم فى البرلمان.

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