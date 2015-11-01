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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 2/11/2015

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حظك اليوم برج الأسد الإثنين 2/11/2015 حظك اليوم برج الأسد الإثنين 2/11/2015

لبرج الأسد:


>عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام

مهنيًا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.
>صحيًا: حاول أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.

توقعات علماء الفلك:


>عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم، قد تحتاج إلى صيانة بعض الأجهزة المنزلية أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، ثق فى نفسك وفى قدراتك وكن متفائلاً حتى لا تصاب بالملل.
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