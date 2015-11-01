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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2/11/2015

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حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2/11/2015 حظك اليوم برج الجدى الإثنين 2/11/2015

لبرج الجدى:


>عاطفيًا: قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.

مهنيًا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والابداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.

صحيًا: قم بحزم امتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.

توقعات علماء الفلك:


>قد تتلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية، علاقتك بالآخرين سوف تتحسن ويكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، حاول أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه.

 

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مصر 365

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