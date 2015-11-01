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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 2/11/2015

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حظك اليوم برج الميزان الإثنين 2/11/2015 حظك اليوم برج الميزان الإثنين 2/11/2015

لبرج الميزان:


>عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليك وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.
>مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.
>صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.

توقعات علماء الفلك:
>

حالتك المادية سوف تتحسن ويزداد دخلك المادى اليوم بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية، احذر من توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم إلزامك بأى شىء، تشعر اليوم بحالة من الهدوء حيث تسير الأمور على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا.

 

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مصر 365

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