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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2/11/2015

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حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2/11/2015 حظك اليوم برج الدلو الإثنين 2/11/2015

لبرج الدلو:


>عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.

مهنيًا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.

صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.

توقعات علماء الفلك:


>قد تتعرض اليوم لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة، أمانتك هى سر النجاح والتقدم، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.

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مصر 365

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