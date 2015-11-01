حظك اليوم: توقعات الأبراج ليوم الإثنين 2/11/2015

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عاطفيًا: تزول الخلافات التى حدثت بينك وبين الحبيب وتهدأ الأجواء، ما يساعدك على الشعور براحة البال وإعادة الأمور إلى نصابها.>مهنيًا: تحصل اليوم على الفرصة الذهبية فى مجال العمل فلا داعى إلى العجلة واحرص على التأنى فى استغلال تلك الفرصة حتى تتمكن من تحقيق الأرباح.>صحيًا: حاول أن تحصل على الراحة والاسترخاء حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية، واستكمال أداء المهام بشكل جيد على مدار اليوم.قد تقضى بعض الوقت اليوم مع أحد الأشخاص كنت تتودد إليه منذ فترة، والتطورات التى طرأت على حياتك فى الفترة الأخيرة تقربك أكثر من مجموعة الأصدقاء القدامى، بل تمكنك أيضًا من الخوض فى صداقات جديدة مع بعض الأشخاص الذين تقابلهم فى حياتك اليومية، تعرض الأفكار المستقبلية التى تفكر فيها لخطط العمل الجديد على أحد الأصدقاء الذين تثق بهم حتى يمنحك رأيه ويكسبك الثقة فى الخوض بهذا العمل وتحقيق الإنجازات.عاطفيًا: تدخل اليوم مرحلة جديدة فى الحياة العاطفية تساعدك على تحقيق الأهداف التى كنت تسعى إليها فى الفترة الماضية وتتمنى تحقيقها.>مهنيًا: تواجه اليوم بعض الأحداث والأمور الجديدة فى مجال العمل وتلقى الدعم من أصحاب العمل لما تقدمه من خطط وأفكار جديدة لهم تفيد الصالح العام للشركة.>صحيًا: قد تتعرض اليوم لبعض الصعوبات التى تواجه حالتك الصحية وربما تعانى من بعض المشكلات فى منطقة الصدر، حاول التخلص من عادة التدخين السيئة حتى لا تتفاقم الأمور.قد تفكر فى الانتقال من المكان الذى تعيش فيه خلال الفترة المقبلة، ولكنك تتعرض اليوم لبعض الأحداث التى تجعلك تغير رأيك، ربما يأتى أحد الأشخاص المفضلين لديك ليعيش فى نفس المكان وأنت ترب فى العيش بجواره، بادر بالتفكير الجيد قبل البدء فى اتخاذ القرارات الخاصة بحياتك الشخصية، لتتأكد أن هذه هى رغبتك الحقيقية.عاطفيًا: تعيش حالة واضحة من الحب الصارخ نتيجة مصارحة الحبيب لك بمشاعره الرقيقة تجاهك، استغل تلك الظروف لتحسين العلاقة بينكما فأنت شخص محبوب جدًا.>مهنيًا: تتلقى اليوم بعض الاتصالات التى تدعمك وتساعدك فى مجال العمل، حاول استغلال تلك الفرص لفتح صفحة جديدة مع من حولك من الزملاء.>صحيًا: لا تتعجب من الآلام التى تصيبك فى الرأس والمعدة والتى تشعر بها دائمًا، فهى نتيجة طبيعية للجو الضاغط الذى تعيش فيه وتفرضه على نفسك.سوف تشعر بالسعادة البالغة وتنتابك حالة شديدة من الفرح نتيجة تحسن وضعك المالى، هذا الأمر الذى سيساعدك على إنجاز الكثير من الأمور الشخصية التى كنت تسعى إليها ولم تأت الفرصة، من الممكن أن تكتشف أن لديك موهبة جديدة تساعدك على إدارة تلك الأموال بشكل جيد، التفاؤل والحماس يدفعانك إلى تحقيق أحلامك فى أقرب وقت ممكن.عاطفيًا: تساعدك الظروف اليوم على لم شمل العائلة مرة أخرى وتقريب المسافة بينك وبين الحبيب لتقضى معه أجمل الأوقات المفعمة بالحب والرومانسية.>مهنيًا: تشعر اليوم بالهدوء التام وترى تجمع الأصدقاء حولك ما يساعدك على فتح صفحة جديدة من العلاقات الراقية مع من حولك، وتسهل عليك البدء فى المشروعات الجديدة.>صحيا: حاول اليوم أن تتجنب السير فى الهواء الطلق حتى لا تتفاقم حالتك المرضية وتكون أكثر عرضة للبرد حيث تعانى من الحساسية المفرطة.قد تقرر اليوم عدم الخروج وتفضل الجلوس فى المنزل، وتبدأ فى استعادة ذكريات وأحداث الماضى الجميلة، وعلى صعيد العمل تشعر بالتفاؤل والحيوية والحماس ما يجعلك تستغل الوقت للتخطيط لمستقبلك المهنى، هذا الأمر يساعدك على تحقيق أهدافك بسرعة وبشكل جيد، لا بأس من التحدث مع صديق يشاركك نفس الاهتمامات.عاطفيًا: تحتاج اليوم إلى الاهتمام بالشريك واستخدام المرونة فى التعامل معه بعيدًا عن الأجواء الاستفزازية، فهو لا يستحق منك إلا الخير والاهتمام>مهنيًا: قد تعانى اليوم من توتر الأجواء فى مجال العمل، لا تغضب فقد تحميك تلك الأجواء من التعرض لنظرات الحسد التى يرميك بها بعض الزملاء الحاقدين على إنجازاتك.>صحيًا: حاول أن تحافظ على اعتدال الأجواء فى الأماكن التى تجلس بها حتى لا تصاب بالأمراض التى تنتج عن تقلبات الحرارة.عليك أن تتوخى الحذر اليوم من الفوضى التى قد تحدث اليوم فى منزلك، وحاول الحرص على التعامل بشىء من الهدوء والحكمة مع المواقف التى تتعرض لها اليوم، قد تحتاج إلى صيانة بعض الأجهزة المنزلية أو أن بعضها فى حاجة إلى التغيير نهائيًا، ثق فى نفسك وفى قدراتك وكن متفائلاً حتى لا تصاب بالملل.عاطفيًا: قد تعانى اليوم من الحالة النفسية السيئة التى تدفعك إلى الانكماش والتراجع، وتبدأ فى البحث عن العلاقة العاطفية التى تساعدك على الاستقرار.>مهنيًا: تطرأ اليوم بعض الأحداث التى تؤثر سلبيًا على معنوياتك، ولكن لن يتسبب ذلك فى أى أضرار، بادر بالبحث عن الحلول المناسبة لتلك المشكلات العابرة.>صحيًا: أنت اليوم فى حاجة إلى الراحة التامة حيث تساعد على استعادة الطاقة والنشاط اللازمين لإتمام أعمالك بشكل جيد.هناك مجموعة من الأصدقاء يتجاهلونك تمامًا فلا تجعل هذا الأمر يؤثر على أعصابك وحاول أن تفى بكل الالتزامات، تكمل اليوم المشروعات طويلة الأجل التى أجلتها منذ الأسبوع الماضى حتى تتمكن من تحقيق الأرباح والتقدم نحو الأهداف، ولكن احذر من التحامل على نفسك حتى لا تصاب بالإرهاق، فعليك أن تخصص بعض الوقت من أجل الحصول على الراحة.عاطفيًا: يشير هذا اليوم إلى علاقة عاطفية جديدة تتمكن من السيطرة عليك وتتسبب فى المشكلات الكثيرة بينك وبين الشريك، وتولد النفور بينكما.>مهنيًا: احذر اليوم من المكائد التى يخطط بعض الأعداء لإيقاعك بها، واحرص على بذل المجهود اللازم لتنفيذ الخطط والأفكار التى تضعها لمستقبلك المهنى.>صحيًا: تتمتع اليوم بالحيوية والنشاط والروح الحماسية الشديدة التى تساعدك على التخلص من الضغوط، والشعور بالراحة النفسية التى تمنع عنك الأمراض.حالتك المادية سوف تتحسن ويزداد دخلك المادى اليوم بشكل غير متوقع، وهذا الأمر يعد تطورًا هائلاً فى حياتك الشخصية، احذر من توقيع العقود اللازمة للمشروعات الجديدة قبل أن تقرأ كل كلمة فى العقد وتتأكد من سلامة الشروط وعدم إلزامك بأى شىء، تشعر اليوم بحالة من الهدوء حيث تسير الأمور على ما يرام وتبدو أقل تعقيدًا.عاطفيًا: تبدو الأجواء ممتازة اليوم وتشعر بالارتياح والطمأنينة والهدوء بعد العاصفة التى هبت بينك وبين الحبيب، يرجع الهدوء إلى الحكمة التى تتحلى بها بالإضافة إلى توصلك لحل المشكلات.>مهنيًا: قد تثير أحد الزملاء اليوم أمرًا فى مجال العمل يجعلك تستشيط غضبًا، حاول أن تلفت أنظار الزملاء إلى أن هذا الأمر هو مصدر الإزعاج لمشاركتك استعادة الاستقرار والهدوء.>صحيًا: لا تنس القيام بالواجبات الرياضية فى أى مكان تجلس به، إذا كنت فى العمل أو فى النادى أو المنزل حاول أن تمارس بعض الأنشطة التى تساعدك على البقاء نشيطًا.لا تخش مواجهة بعض الأشخاص السخفاء حتى لا تتأثر انتقالاتك اليوم، فالخوف من الالتقاء بهم قد يتسبب فى إعاقة حركتك اليوم، وابدأ الآن فى التفكير فى المشروعات الخاصة بك والتى تؤجلها إلى أجل غير مسمى دون مبرر، إذا كنت تتحلى بالشجاعة أقدم على مواجهة الصعوبات حتى تتمكن من إنهاء تلك المشروعات وتحقيق المكاسب المنتظرة.عاطفيًا: تشعر اليوم بمشاعر عاطفية قوية تجاه الشريك وتبدأ بالتفكير بالحياة المستقبلية حيث الحمل والولادة وتبحث عن الطرق المختلفة للاهتمام بالحبيب.>مهنيًا: قد تتمكن اليوم من القيام ببعض الاتصالات التى تساعدك على إنجاز المهام بشكل جيد، وتبدو اليوم متحمسًا وتسرع الخطى تجاه اتمام إحدى الصفقات المهمة.>صحيًا: حاول اليوم أن تكون معتدلاً فى تناول وجباتك وأن تحرص على تناول الطعام الصحى، واحذر من الأطعمة الجاهزة التى تسبب لك المشكلات المعوية.ترى نفسك دائمًا أنك شخص عملى ومثقف وتتحلى بالحكمة والمعرفة، ولكنك شخص غامض فى حين أن لديك سرعة البديهة التى تساعدك على الاقتراب من الأشخاص ومعرفة حقيقة المشاعر التى تكمن داخلهم، تتمتع بالحس الفنى والإبداعى، لذلك لا تندهش عندما تتمكن من رسم لوحة فنية جميلة.عاطفيًا: قد تشعر بحالة من الحنين إلى الماضى وربما ترى البعض يعود إلى الوراء، وترى أن مزاجك العام يميل إلى الرومانسية، حاول أن تتماشى مع هذا المسار.>مهنيًا: ربما تبدأ اليوم فى العمل على أحد المشروعات الفنية والابداعية، ويشاركك أحد الأصدقاء المفضلين لديك فى هذا العمل لتحصلا معًا على الأرباح الكثيرة.>صحيًا: قم بحزم امتعتك واذهب فى رحلة ترفيهية بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط التى يسببها، حتى تتمكن من الحفاظ على حالتك الصحية من التدهور.قد تتلقى دعوة للمشاركة فى بعض الأنشطة الجماعية التى كنت تبحث عنها للمشاركة فيها خلال الفترة الماضية، علاقتك بالآخرين سوف تتحسن ويكون على ما يرام حيث تشعر بالألفة والود والحب من قبل الجميع، حاول أن تخطط هذا المساء للقاء الحبيب فى سهرة رومانسية تساعدك على تحسين العلاقة بينك وبينه.عاطفيًا: تساعد ظروف اليوم التى تمر بها على التجانس والانسجام مع الحبيب، وإذا كانت العلاقة بينكما مستقرة فقد تحصل على المزيد من الاستقرار.>مهنيًا: أنت شخص كفء ويحالفك الحظ فى مجال العمل فلا تقلق، قد تتمكن اليوم من الوصول إلى اتفاق بشأن بعض الأعمال الجديدة التى كنت تنتظرها.>صحيًا: لا تدع أصحاب النفوس الصغيرة يثيرون غضبك، فالعصبية التى تنتج عن هؤلاء تساهم فى تدهور حالتك الصحية، احرص على الهدوء حتى تسير الأمور بشكل جيد.قد تتعرض اليوم لمشاجرة بينك وبين أحد الأصدقاء قد تجعلك تتنازل عن بعض القرارات بشكل مفاجئ، ليس من السهل أن تتحدث إلى هذا الصديق بصراحة مطلقة ولكن قوة الشخصية التى تتحلى بها تساعدك على المحاولة، أمانتك هى سر النجاح والتقدم، فحاول أن تستمر على هذه الوتيرة فى العمل حتى تكتسب ثقة واحترام الآخرين وتواصل تقدمك.عاطفيًا: تقف اليوم بعض العقبات فى طريق إصلاح الأمور بينك وبين الحبيب، حاول التأقلم مع العلاقة والعمل على التخلص من تلك العقبات شيئا فشيئًا.>مهنيًا: قد تساعدك الاتصالات التى قمت بها من أجل المهام المتعلقة بعملك على تحقيق النتائج المرضية، ويساعدك هذا الأمر على الشعور بالسعادة، فأنت تحصد ثمار ما زرعته.>صحيًا: قد يساعدك جو الفرح الذى أنشأه أحد أفراد العائلة فى المنزل فى التغلب على التشنجات التى تعانى منها، ما يساعدك على الحفاظ على تحسن حالتك الصحية.تشعر اليوم بأن العمل مسلى وممتع حيث تشعر بالحالة المزاجية الجيدة، وقد تقوم ببعض الأمور اليوم تساعدك على تحسين مستوى أدائك للمهام اليومية وهذا الأمر يدفعك إلى الوصول إلى منصب مهم فى المجال المهنى، اليوم مناسبًا للبدء فى إنجاز المهام التى تتعلق بالمال والبورصة حيث تحتاج إلى التركيز.