تنظيف الموقد الرخام في خطوات بسيطة

السبت 31-10-2015 14:30
يتعرض الموقد الرخام لتراكم الغبار والأوساخ بشكل مستمر، لذا يقدم "سيدتي. نت" طريقة بسيطة لتنظيفه، من دون الاضطرار إلى استخدام المواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالحجر الذي يحيطه.
• أنت بحاجة إلى:
- قليل من سائل الجلي.
- وعاء مليء بالماء.
- قطعتين من القماش الناعم.
خلطة مجربة لتنظيف جدران الحمام
• الطريقة:
- احرصي، أولاً، على إزالة كل الأغراض والتحف عن سطح الموقد.
- أضيفي القليل من سائل الجلي إلى وعاء الماء.
- بلّلي إحدى قطع القماش بالخليط لمسح الرخام الذي يحوط الموقد.
- وأخيراً، استعيني بقطعة القماش الثانية للتجفيف.