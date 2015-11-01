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تنظيف الموقد الرخام في خطوات بسيطة

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تنظيف الموقد الرخام في خطوات بسيطة تنظيف الموقد الرخام في خطوات بسيطة

السبت 31-10-2015 14:30

يتعرض الموقد الرخام لتراكم الغبار والأوساخ بشكل مستمر، لذا يقدم "سيدتي. نت" طريقة بسيطة لتنظيفه، من دون الاضطرار إلى استخدام المواد الكيميائية التي تلحق الضرر بالحجر الذي يحيطه.

أنت بحاجة إلى:
- قليل من سائل الجلي.
- وعاء مليء بالماء.
- قطعتين من القماش الناعم.

خلطة مجربة لتنظيف جدران الحمام

• الطريقة:
- احرصي، أولاً، على إزالة كل الأغراض والتحف عن سطح الموقد.
- أضيفي القليل من سائل الجلي إلى وعاء الماء.
- بلّلي إحدى قطع القماش بالخليط لمسح الرخام الذي يحوط الموقد.
- وأخيراً، استعيني بقطعة القماش الثانية للتجفيف.

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سيدتي