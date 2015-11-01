لو عندك أنفلونزا وبترضعى.. اعرفى طرق حماية رضيعك من العدوى

أرسلت قارئة تقول: إن لديها طفلا عمره أربعة أشهر، وتعتمد على الرضاعة الطبيعية فى تغذيته، لكنها أصيبت منذ عدة أيام بفيروس الانفلونزا، وتسأل هل هناك فرص لانتقال الفيروس من خلال لبن الرضاعة إلى طفلها الرضيع؟

يجيب عن السؤال استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، موضحا أن فرص انتقال فيروس الأنفلونزا من خلال لبن الرضاعة الطبيعية تعد فرصا معدومة وغير وارد التعرض لها نهائيا.

ويوضح أن الغدد اللبنية لدى الأم تحمل فى تكوينها ما يشبه جهاز الفلترة والذى يقوم بمنع انتقال الفيروسات من الجسم إلى لبن الرضاعة الطبيعية بشكل نهائى.

يوضح عطية أن خطورة انتقال المرض تكمن فى الوسائل الأخرى كاقتراب نفس الأم من نفس الرضيع أو وصول بعض من رذاذ فم الأم لطفلها.

وهنا يجب أن تحرص الأم على ارتداء الكمامة الواقية لمنع انتقال الفيروس لطفلها وخاصة أثناء عملية الرضاعة الطبيعية وزيادة فرصة اقتراب أنفاسهما من بعضها البعض.

كما تكمن الخطورة الأخرى فى نوعية الدواء الذى تتلقاه الأم لعلاج فيروس الأنفلونزا وخاصة المضادات الحيوية، وهو ما يجب أن يتم تحت الإشراف الطبى حتى يتمكن الطبيب المعالج من انتقاء أنواع العلاجات التى لا تنفذ من الجسم إلى لبن الرضاعة الطبيعة، والتى تتناسب وتلك الفترة.