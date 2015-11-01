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بالفيديو – مازيمبي يضع يدا على كأس دوري الأبطال بفوز على اتحاد العاصمة في الجزائر

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بالفيديو – مازيمبي يضع يدا على كأس دوري الأبطال بفوز على اتحاد العاصمة في الجزائر بالفيديو – مازيمبي يضع يدا على كأس دوري الأبطال بفوز على اتحاد العاصمة في الجزائر

اقترب مازيمبي الكونجولي من التتويج بدوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري 2-1 اليوم السبت في مباراة ذهاب النهائي.

واحتسب حكم اللقاء المصري جهاد جريشة ركلتي جزاء لصالح مازيمبي في المباراة. سجل الفريق الضيف من واحدة منهما.

كما أشهر البطاقة الحمراء مرتين، في وجه كالابا أولا من مازيمبي في الدقيقة 45، ثم حسين العرفي من اتحاد العاصمة في الدقيقة 67.

تقدم رينفورد كالابا لمازيمبي في الدقيقة 27 من تسديدة رائعة "كرباج" من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف مبوانا ساماتا الهدف الثاني لمازيمبي في الدقيقة 79 من ركلة جزاء.

ولكن محمد سوقار حافظ لاتحاد العاصة على أماله في التتويج بهدف تقليص الفارق في الدقيقة 88.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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