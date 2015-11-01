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اجتماعات لجنة التشاور السياسى السودانى السعودى تعقد اليوم بالرياض

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اجتماعات لجنة التشاور السياسى السودانى السعودى تعقد اليوم بالرياض اجتماعات لجنة التشاور السياسى السودانى السعودى تعقد اليوم بالرياض

>تبدأ اليوم الأحد بالعاصمة الرياض اجتماعات لجنة التشاور السياسى بين السودان والسعودية على مستوى وكلاء وزارة الخارجية فى البلدين.

وقال السفير على الصادق المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السودانية فى تصريح لوكالة السودان للأنباء "سونا" التى أوردت النبأ اليوم السبت إن الاجتماعات ستبحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات خاصة حول القضايا الاقليمية وسير عمليات عاصفة الحزم والتطورات التى تشهدها الساحة اليمنية .

واضاف الصادق أن اللجنة ستتناول بالبحث الاوضاع فى سوريا وليبيا والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك .
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