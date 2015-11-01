أمين "الشعب الجمهورى بالأقصر": حصولنا على 11 مقعد بالبرلمان إنجاز للحزب

احتفل اعضاء وقيادات حزب الشعب الجمهورى بالأقصر، بعد فوز أحمد حسن الفرشوطى، مرشح الحزب، بمقعد دائرة مركز أرمنت فى البرلمان.

وقال جمال عبد الصادق أمين حزب الشعب الجمهورى بالأقصر، إن الحصول على مقعد تحت قبة البرلمان يعد إنجاز للحزب، إذ أنه ولأول مرة يخوض الحزب الانتخابات البرلمانية ويحصل فيها على 11 مقعدا فى المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأضاف أمين الحزب بالأقصر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع": "إن الحزب شق طريقه وسط أحزاب قوية ولها تاريخ، واستطاع أن يثبت نفسه، فنحن فى محافظة الأقصر حصلنا على مقعد برلمانى بعد إزاحة الكثيرين من أصحاب القوة المالية والسطوة، وتغلبنا على غول المال السياسى الذى انتشر فى معظم الدوائر الانتخابية فى ربوع مصر".

وتابع أمين الحزب بالأقصر، أن مهمة الحزب ونائبه الجديد فى البرلمان خدمة المواطنين، وتشريع قوانين جديدة تضمن لهم حياة كريمة يحكمها العدل والمساواة، بالاضافة الى الاهتمام بالتعليم لانه اساس كل تقدم وان الحزب وقياداته فى خدمة كل ابناء الاقصر فى مقرهم بشارع التليفزيون، ومن له طلب فالمقرات مفتوحة فى القرنة وارمنت والاقصر والعديسات.