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"فى حب مصر": ائتلاف برلمانى بمشاركة أحزاب ومستقلين ليكون ظهيراً للدولة

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"فى حب مصر": ائتلاف برلمانى بمشاركة أحزاب ومستقلين ليكون ظهيراً للدولة "فى حب مصر": ائتلاف برلمانى بمشاركة أحزاب ومستقلين ليكون ظهيراً للدولة
قال مصطفى بكرى المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب عن قائمة "فى حب "، إن الأحزاب المشاركة بالقائمة علاوة على عدد كبير من المستقلين، سيكونون ضمن ائتلاف برلمانى كبير يستطيع أن يشكل الأغلبية البرلمانية، ويكون الظهير السياسى للدولة المصرية.

وأضاف "بكرى" لـ"اليوم السابع"، أن القائمة تتمنى أن يكون لها عدد أكبر من المستقلين خلال المرحلة الثانية، رغم أن النسبة التى نجحت من المستقلين الذين نسقت معهم القائمة فى المرحلة الأولى جيدة، إضافة إلى أنه من المفترض أن تكون الأحزاب المشاركة معهم فى القائمة ضمن تحالفهم فى البرلمان، متابعاً: "لكن فى النهاية كل واحد حر".


>مصطفى بكرى يعقد لقاءً مع كوادر "حلوان" لدعم قائمة "فى حب مصر"

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