"الصحة": قرار علاج طوارئ أول 48 ساعة بالمستشفيات الخاصة بدون ميزانية

أكد مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن قرار علاج الحالات الطارئة أول 48 ساعة الذى أصدره مجلس الوزراء 2014 بالمستشفيات الخاصة، ليس له أى تمويل أو ميزانية بالوزارة حتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تلجأ لسداد بعض الفواتير الخاصة بالمستشفيات إذا توفر فائض فى ميزانية العلاج على نفقة الدولة التى لا تكفى أساساً لعلاج المرضى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة ليس بها وحدة حسابية لتلقى فواتير علاج الحالات الطارئة بالمستشفيات لتسويتها ودفعها للمستشفيات وهو ما يتسبب فى عرقلة حصول المستشفيات على مستحقتها وبالتالى تمتنع عن علاج الحالات الطارئة أو تقدم أدنى وأبطأ الخدمات التى يمكن تقديمها لرفع الحرج عنها وتلافيها مخالفة الدستور بمعنى انه يتم العلاج وهمياً دون تلقى المريض خدمة حقيقية.

وأوضح المصدر أن معظم المستشفيات لا تقوم بتطبيق القرار بسبب ضعف الرقابة على تنفيذ القرار وعدم وجود أى وحدة لمتابعته فى المحافظات.

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