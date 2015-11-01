فيريرا للإعلام: تضغطون على الزمالك ولكنني لا أفهم اللغة العربية

كشف جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن أنه لا يهتم بالضغوط التي يضعها الإعلام عليه وعلى فريقه، لأنه لا يفهم اللغة العربية.

وتغلب الزمالك على الإنتاج الحربي 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري، بعد التعادل مع أسوان سلبيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "هناك جانب عنيف من الصحافة في التعامل مع الزمالك، وأحيانا يكون وجود هذا الضغط مطلوبا. وأحيانا أخرى أفضل أن تكون الأجواء حول الفريق هادئة".

وتابع "لا أعرف التحدث أو قراءة اللغة العربية، ولا أعرف ماذا يقول الإعلام عن الزمالك".

وواصل مضيفا "ولكنني أعرف من الأجواء العامة عندما أشعر بالضغط على اللاعبين".

وأكمل متما "الإعلام لم يكن متعودا على أن يكون الزمالك بطلا للدوري، ولذلك يوجد حاليا ضغط منهم".