أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فيريرا للإعلام: تضغطون على الزمالك ولكنني لا أفهم اللغة العربية

Google+ Print
فيريرا للإعلام: تضغطون على الزمالك ولكنني لا أفهم اللغة العربية فيريرا للإعلام: تضغطون على الزمالك ولكنني لا أفهم اللغة العربية

كشف جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن أنه لا يهتم بالضغوط التي يضعها الإعلام عليه وعلى فريقه، لأنه لا يفهم اللغة العربية.

وتغلب الزمالك على الإنتاج الحربي 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري، بعد التعادل مع أسوان سلبيا.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: "هناك جانب عنيف من الصحافة في التعامل مع الزمالك، وأحيانا يكون وجود هذا الضغط مطلوبا. وأحيانا أخرى أفضل أن تكون الأجواء حول الفريق هادئة".

وتابع "لا أعرف التحدث أو قراءة اللغة العربية، ولا أعرف ماذا يقول الإعلام عن الزمالك".

وواصل مضيفا "ولكنني أعرف من الأجواء العامة عندما أشعر بالضغط على اللاعبين".

وأكمل متما "الإعلام لم يكن متعودا على أن يكون الزمالك بطلا للدوري، ولذلك يوجد حاليا ضغط منهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع