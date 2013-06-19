"سما المصري" تعلن مشاركتها في تظاهرات 30 يونيو.. وتؤكد: مش خايفة

"حمزاوي" يناقض نفسه.. يوقع على استمارة "تمرد" ويقول إن مرسي فقد الشرعية ثم يناديه "سيادة الرئيس"

كتب : أحمد العميد منذ 31 دقيقة

قالت الفنانة الاستعراضية سما المصري إن الفيديو كليب الأخير لها هو "أحد محطات انتقاد جماعة الإخوان والسخرية منها"، حيث انتقدت فيه بعض الشخصيات السياسية التي شاركت في الحوار الوطني الذي عقده الرئيس بشأن "سد النهضة" وتم إذاعته مباشرة دون علمهم، موضحة أن الاجتماع كشف مستوى تفكيرهم.

وأعربت المصري في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن استيائها من الدكتور عمرو حمزاي عضو جبهة الإنقاذ، والدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، حيث كان لكافة الحضور سقطات، لكنها اختصتهما لأنهما يدَّعيان المعارضة في حين يجلسان مع الرئيس ويتفاوضان معه، مضيفة: "عمرو حمزاوي قبلها بيومين وقَّع على استمارة (تمرد) هو وزجته، ويظهر في الفضائيات يقول إن الرئيس فقد الشرعية، وفي مؤتمر الحوار الوطني يقول لمرسي يا سيادة الرئيس، في تناقض حاد".

كما انتقدت الفنانة الاستعراضية ضمت بقية أعضاء جبهة الإنقاذ عما جرى في الحوار الوطني، قائلة إن "محدش فيهم قال لحمزاوي عيب اللي بتقوله واللي بتعمله". وأوضحت أن الجبهة ليس لها جمهور على الأرض وكل واحد يسير على هواه ويعارض من نفسه، مشددة على أن حملة "تمرد" لم تخرج من رحم جبهة الإنقاذ ولكن أسسها شباب مستقل.

وأكدت المصري مشاركتها في مظاهرات 30 يونيو المقبل للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لافتة إلى أنها تنتظر خطة التظاهرات لتخرج من ميدان مصطفى محمود.

وكشفت عن تلقيها تهديدات عبر مكالمات ورسائل نصية على هاتفها المحمول، مؤكدة أنها لن تتوقف عن تصوير الفيديو كليبات الساخرة من الإخوان والرئيس محمد مرسي، مضيفة: "نشروا اسمي وعنواني على صفحاتهم على (فيس بوك)، لكن أنا مش خايفة حتى لو موِّتوني هطلع بطلة".