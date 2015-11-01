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سموحة يكشف لـ في الجول – أسباب إقالة يوسف ' ليست النتائج '

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سموحة يكشف لـ في الجول – أسباب إقالة يوسف ' ليست النتائج ' سموحة يكشف لـ في الجول – أسباب إقالة يوسف ' ليست النتائج '

كشف ندير محفوظ عضو مجلس إدارة نادي سموحة عن أسباب إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق، عقب مرور 3 جولات فقط من إنطلاق مسابقة الدوري.

وأعلن سموحة عن إقالة محمد يوسف من تدريب الفريق، عقب الخسارة من للمقاصة في الجولة الثالثة من الدوري 2-0 اليوم السبت.

وفاز سموحة في أول مبارياته في الدوري على غزل المحلة 1-0. قبل السقوط أمام بتروجيت 3-0 ثم المقاصة.

وقال محفوط لـFilGoal.com اليوم السبت: "مشكلتنا مع يوسف ليست النتائج، ولكن سموحة يرى أنه وفر كل شيء من أجل هذا الفريق. ولكن الأداء ليس مرضيا".

وتابع "كان استمرار يوسف صعبا مع الفريق".

وواصل متما "على أي حال، سنحسم ملف المدرب الجديد في اجتماع مجلس الإدارة يوم الاثنين".

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