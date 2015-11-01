يد - حسن يسري: الطريق الصعب جعل طعم التتويج ببطولة إفريقيا أجمل

يرى حسن يسري نجم فريق الزمالك لكرة اليد أن تتويج فريقه ببطولة إفريقيا بعد مشوار صعب ضد فرق قوية جعل الفوز بها أجمل.

عاد فريق الزمالك لكرة اليد للبطولات من جديد.. وفاز على الإفريقي نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال 35-22.

فقد تفوق الزمالك على الأهلي في ربع النهائي ثم الترجي قبل سحق الإفريقي الذي كان قد تغلب عليه في ختام مباريات دور المجموعات.

وقال يسري في تصريحات لقناة صدى البلد بعد وصول الفريق للقاهرة يوم السبت: "بعد الخسارة من الإفريقي في قمة المجموعة وفقدان الصدارة لصالحه دخل الفريق في عدة مباريات صعبة بطريق التأهل للنهائي".

وأضاف "اعتقد أن الفوز بهذه المباريات الصعبة جعل التتويج بالبطولة له مذاق أجمل".

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