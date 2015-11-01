العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بأخميم فى سوهاج

يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم جهودهم برئاسة الرائد على الصغير، من أجل كشف غموض العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بناحية قرية آبار الملك دائرة المركز.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بعثور اأوهالى على جثة طافية بأحد الترع دائرة المركز وبها إصابة بالرأس.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بالعثور على جثة "عثمان م ع"، 19 عاما عامل ويقيم بناحية نيده دائرة المركز، يرتدى ملابسه كاملة، طافية بترعة على الخفير، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح فى الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى عقب معاينة النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4840 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.