أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بأخميم فى سوهاج

Google+ Print
العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بأخميم فى سوهاج العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بأخميم فى سوهاج
يكثف ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم جهودهم برئاسة الرائد على الصغير، من أجل كشف غموض العثور على جثة عامل طافية بترعة على الخفير بناحية قرية آبار الملك دائرة المركز.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير سوهاج، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة أخميم يفيد بعثور اأوهالى على جثة طافية بأحد الترع دائرة المركز وبها إصابة بالرأس.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث المركز بالعثور على جثة "عثمان م ع"، 19 عاما عامل ويقيم بناحية نيده دائرة المركز، يرتدى ملابسه كاملة، طافية بترعة على الخفير، وبمناظرتها تبين إصابتها بجروح فى الرأس، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزى عقب معاينة النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4840 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365