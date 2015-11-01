مصرع ربة منزل وإصابة أخرى فى انهيار سقف منزل بجرجا فى سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، بينما أصيبت أخرى فى حادث انهيار سقف منزل بناحية بندار الغربية بمركز جرجا محافظة سوهاج، وتم استخراج الجثة والمصابة بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وكان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مركز شرطة جرجا يفيد بانهيار سقف منزل ووجود مصابة ومتوفية.

وعلى الفور أنتقل إلى مكان الانهيار قوات الحماية المدنية، وتبين من التحريات التى قادها العقيد محمد على رئيس فرع بحث الجنوب، والعقيد صلاح أبو القاسم وكيل الفرع، والرائد المزمل نافع رئيس مباحث المركز، وأشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، أن المنزل المنهار سقفه ملك "أحمد م أ ر" 51 عاما بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، ومكون من طابقين ومشيد بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق والألواح الخشبية، وتبين انهيار سقف الدور الثانى ونتج عن ذلك وفــاة "نورا ع ف ع"، 33 عامًا ربة منزل وتقيم بذات الناحية زوجة مالك المنزل، وإصابة "ليلى ص ح م" 30 عامًا ربة منزل "بكسر بالساق اليسرى" نجله شقيقة مالك المنزل، وتم نقل الجثة والمصابة لمستشفى جرجا العام.

وبسؤال مالك المنزل أيد ما جاء بالفحص وعلل سبب الانهيار نتيجة قيامه بالبناء عليه، وبتوقيع الكشف الطبى بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائى ذلك، وتم أخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا للانتقال واتخاذ اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3696 إدارى المركز.