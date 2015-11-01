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حوار فكري للطالبات بالرس حول التطرف

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حوار فكري للطالبات بالرس حول التطرف حوار فكري للطالبات بالرس حول التطرف

الرياض - فهد اللويحق

    شارك تعليم عنيزة في لقاء حواري للطالبات بعنوان "كنت فأصبحت" بقيادة مشرفة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني والتدريب التربوي شعاع بنت خليفة الخليفة بهدف تعزيز الوطنية في نفوس الطالبات، ومحاربة الأفكار المنحرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وذلك في مقر القاعات التعليمية في محافظة الرس.

تناول اللقاء الحواري أهمية التمسك بالمنهج السليم عقائدياً وفكرياً، والابتعاد عن الغلو والتطرف بشقيه سواءً كان تطرفاً دينياً أو تطرفاً تحرريا يدعو إلى الفساد والرذيلة، وأن التزام منهج الوسطية هو طريقنا إلى النجاة والسعادة،وضرورة إعمال التفكير الناقد الذي يعتمد على التحليل و الفرز والتمحيص لكل المواقف التي تمر على الفرد.

رئيسة قسم توجيه وإرشاد الطالبات الأستاذة حمده بنت حمد الباهلي أفادت أن اللقاء الحواري ناقش أهمية احترام الحقوق العامة والضرورية التي جاء الإسلام لحفظها وحمايتها لتحقيق الأمن والاستقرار للمجتمع المسلم وهي: الدين النفس المال والعرض والعقل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتقويم السلوكيات المعوجة،وأهمية إشاعة روح المحبة والتعاون، والتحذير من الاختلافات التي تسبب الفرقة والبغضاء والتشاحن، كما تم إبراز الفكر الوسطي المعتدل والتحذير من التيارات الفكرية ومصادر الإعلام المشبوهة، وتعزيز السلوك الأمني الصحيح، وحث الطالبات على الحفاظ على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته والحب والإخلاص لولاة الأمر الذين يسعون جاهدين لخدمة الدين وتطبيقه في جميع نواحي الحياة.

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