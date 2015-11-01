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«صحة الرياض» توجه 26 طبيباً للعمل بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر

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«صحة الرياض» توجه 26 طبيباً للعمل بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر «صحة الرياض» توجه 26 طبيباً للعمل بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر
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د. فيصل البواردي

    وجهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض 26 طبيباً للعمل في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بمحافظتي الأفلاج ووادي الدواسر خلال الربع الأخير من العام 1436ه لسد النقص في بعض التخصصات الطبية وتوفير احتياجات المستشفيات في المحافظتين من الأطباء في تخصصات مختلفة.

أوضح ذلك مدير عام صحة الرياض بالانابة د. فيصل بن عبدالعزيز البواردي، مؤكداً أن توجيهات مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة د. عدنان بن سليمان العبدالكريم تضمنت توجيه 19 طبيباً لمحافظة الأفلاج وسبعة أطباء لمحافظة وادي الدواسر، بالإضافة إلى 17 من هيئات التمريض لمحافظة الأفلاج وستة لمحافظة وادي الدواسر، تبعاً لاحتياجات المنشآت الصحية بالمحافظتين من الأطباء في مختلف التخصصات، وكذلك سد النقص في أعضاء هيئات التمريض.

وأشار د. البواردي استمرار توجيه الأطباء والممرضين والفنيين للعمل في جميع المستشفيات في جميع محافظات ومدن منطقة الرياض، وفق خطة تلبي الاحتياجات العاجلة في بعض التخصصات المهمة مثل طب الطوارئ وأمراض الباطنة والعظام وغيرها لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لأبناء المنطقة في أماكن إقامتهم وتحقيق أفضل استفادة من القوى البشرية المتوفرة والمؤهلة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية في كل المدن والمحافظات.

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