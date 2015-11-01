رعاية الشباب تطلق المسابقة الثالثة للقرآن والحديث

الرياض - مناحي الشيباني

تنفذ الرئاسة العامة لرعاية الشباب ممثلة بوكالة شؤون الشباب ممثلة في الإدارة العامة للهيئات الشبابية المسابقة المركزية الثالثة للقرآن الكريم والحديث الشريف للعام الحالي بمنطقة المدينة المنورة. وقال وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب عبدالإله الدلاك: "ستنطلق فعاليات المسابقة السبت المقبل في رحاب المسجد النبوي الشريف على مدار أسبوع كامل بمشاركة 100 شاب يتم ترشيحهم من قبل مكاتب الرئاسة والأندية التابعة لها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة".

منوهاً بالدعم والتشجيع الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز الرئيس العام لرعاية الشباب لجميع البرامج والمناشط الشبابية التي تنفذها الرئاسة خصوصا هذه المسابقة التي تهدف إلى ربط الشباب السعودي بكتاب الله تعالى فهما وحفظا وتلاوة والتخلق بأخلاقه وآدابه، وإشغال أوقاتهم فيما ينفعهم بدينهم ودنياهم وحمايتهم من وسائل الانحراف الفكرية والسلوكية".

وأضاف الدلاك: "المشاركين في المسابقة ينقسمون إلى ثلاث فئات عمرية الأولى (من 21 إلى أقل من 25 عاما) والثانية (من 16 إلى أقل من 21 عاما) والفئة الثالثة (من 11 إلى أقل من 16 عاما) ويسمح لكل مكتب بالمشاركة بشاب واحد من كل فئة سنية إضافة إلى إداري واحد لتصبح مشاركة كل مكتب بثلاثة شباب وإداري، والرئاسة ستقدم جوائز مالية قيمة للحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى لكل فئة عمرية من المسابقة".