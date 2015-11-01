«واي فاي» في الحدائق العامة بوادي الدواسر

وادي الدواسر - عبدالله الحمدان

وفرت بلدية محافظة وادي الدواسر شبكة (واي فاي) في الحدائق والمتنزهات العامة والمسطحات الخضراء رغبة في توفير مختلف الوسائل المعينة على جذب المواطن والمقيم بما فيهم الشباب لقضاء أوقات الفراغ بين أحضان الطبيعة التي وفرها مسؤولو البلدية بعد إعادة تأهيلهم لتلك الحدائق والمتنزهات. وقال الأستاذ إبراهيم الصافي مدير العلاقات العامة بالبلدية إن البلدية قد أنهت ولله الحمد العمل في إعادة التأهيل حديقة الشرفاء والمداخل الشرقي وتأمينها بكل الاحتياجات والمتطلبات ووسائل جذب المتنزهين كالمسطحات الخضراء والنباتات والأزهار وأحواض الزينة التي تتناسب مع العوامل البيئية بالإضافة إلى المسارات الداخلية المزدانة بالبلاط والأرصفة الملونة وأعمدة الإنارة المناسبة ومظلات ومقاعد المرتادين وألعاب الأطفال المختلفة ناهيك عن خدمة الواي فاي التي أصبحت من الضرورات لغالبية المتنزهين. مشيرا إلى أن العمل لايزال جار لإعادة تأهيل حديقة الولامين التي سيتم تزويدها هي الأخرى بمختلف وسائل الترفيه قياسا على حديقة الشرفاء. وأضاف أن البلدية تسعى دائما إلى تلبية احتياجات المواطن والمقيم والعمل على راحتهم وتلبية احتياجاتهم بما في ذلك مواكبه التطور الذي تشهده المحافظة في مختلف الجوانب.