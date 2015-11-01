«تمكين» تنظم حفلها التاسع وتكرم 210 يتيمات

نظمت جمعية أيتام الشرقية «تمكين» بالتعاون مع مكتب الإشراف الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية، الحفل التاسع لتكريم الناجحات في الأسر الحاضنة، وذلك برعاية حرم أمير المنطقة الشرقية، الأميرة عبير بنت فيصل وبحضور عدد من سيدات وشابات أعمال المنطقة.

وأوضح خالد الخان مدير عام «تمكين»، أن الجمعية نظمت بالتعاون مع عدد من الجهات احتفالاً بمناسبة نجاح بناتها اليتيمات والبالغ عددهن 210 يتيمة، من مختلف المراحل الدراسية، إذ تم تكريم 16 طفلاً ناجحاً من مرحلتي الروضة والتمهيدي و75 ناجحة في المرحلة الابتدائية و40 في المرحلة المتوسطة إضافة إلى تكريم 79 ناجحة في المرحلتين الثانوية والجامعية، وعبر الخان عن فخره بنجاحهن مؤكدا استعداد الجمعية لتقديم الخدمات والتسهيلات لبناتها في مجالهم الدراسي التعليمي والمهني.

كما تم الإعلان خلال الحفل عن فريق العلا التطوعي والذي يحمل عضويته عدد من البنات اليتيمات، ويهدف إلى القيام بالأعمال التطوعية وخدمة المجتمع. وثمن مدير عام الجمعية رعاية حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة عبير بنت فيصل للحفل، والتي عكست مدى اهتمامها ببناتها اليتيمات، مما له أثر في تحفيزهن وتأكيد لما تحظى به جمعية ايتام الشرقية ومؤسسات العمل الخيري بوجه عام، من ثقة ومساندة تعول عليه الجمعية كثيراً في مواصلة رسالتها المجتمعية.

بدورها، قالت هدى الملحم مساعدة مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية للإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية، إن حفل النجاح التاسع للأيتام يعتبر أحد الأساسيات التي يحرص مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي على تنفيذها سنويا للنهوض بمستوى أبنائنا الأيتام وتحفيزهم لطلب العلم بهدف خدمة الدين ثم المليك والوطن.

وثمنت الملحم رعاية الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي لهذه المناسبة، ومشاركتها للأيتام في شتى المناسبات مما يدخل الفرح والسرور إلى نفوسهم ويُشعرهم بتميزهم، ويحفزهم لبذل المزيد من الجهود.