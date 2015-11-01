العثور على مواطن وابنه مفقودين شرقي عرعر

عرعر - جاسر الصقري

عثرت الجهات الأمنية أمس بالتعاون مع مواطنين على مواطن وابنه مفقودين منذ أول أمس الجمعة في منطقة برية شرق عرعر.

وأكد العقيد متقاعد فريح شخير بأنه تم العثور على المواطن وبرفقته ابنه في منطقة برية قرب شعيب ابا القور شرق عرعر عن طريق مواطن، وتم إبلاغ الجهات الأمنية عن موقعهما، وعلى الفور تم إنقاذهما بعد احتجاز مركبتهما في كثبان الرمال، مشيراً إلى أنهما -ولله الحمد- بصحة جيدة.

وقدم شكره للمواطن ولمدير شرطة الحدود الشمالية وجميع منسوبي الشرطة على جهودهم حتى تم العثور على المفقود وابنه.