«أسواق محايل».. مخزون تراثي شاهد على ماضٍ تليد

لكل محافظة من المحافظات الساحلية بمنطقة عسير علامة فارقة تتميز بها في السياحة الشتوية، فمحافظة محايل عسير تتميز بأسواقها الشعبية، حيث السوق الشعبي المعروف بسوق السبت بعسير من أشهر أسواقها الشعبية وأقدمها على الإطلاق، وهو من أهم الأسواق الشعبية وأكبرها في المملكة، الذي حافظ على خصوصيته وصمد في وجه المدنية والتغيرات البيئية والاجتماعية، فهو قائم حتى يومنا هذا بشكل يومي بعد أن كان يقام أسبوعياً في يوم السبت.

«سوق السبت» أشهر أسواق عسير الشعبية وأقدمها على الإطلاق

كثافة الزوار نهاية الأسبوع

ولعل إجازة نهاية الأسبوع تشكل كثافة هائلة لزوار السوق، الذي هو عبارة عن مساحة مفتوحة تنقسم بدورها إلى مجموعة من الأسواق المتخصصة والمفتوحة، تمثل نقاط تجمع للسوق، حيث يتوافر بها العسل وأصناف التمور والحلويات ذات التصنيع المحلي ومنها حلوى المشبك، وسواك الأراك وبيع لحم الحنيذ والمندي، كما يوجد في السوق محلات مخصصة لبيع المنسوجات والفخار، فضلاً عن بيع زيت السمسم الذي يعصر وينتج محلياً في محايل عسير.

مركز مهم لتجار العسل

ويعد سوق السبت الشعبي مركزاً مهماً لتجار العسل لا سيما في موسم السياحة الشتوية، حيث تتوافر به أنواع العسل التهامي الأصلي كعسل السدر والشوكة والقيظة والسمرة، والسمن البري على أنواعه الثلاثة، وعلى ضوء ذلك هيأ المسؤولون موقعاً بالسوق لمهرجان العسل، لتقديم هذا المنتج بضمانة صحية وغذائية جيدة، في صورة مناسبة للبائع والمشتري، وسعر قابل للمزايدة لمن يرغب في الشراء، بحضور لجنة من المهرجان وأهل الخبرة في جودة العسل.

أسواق شعبية أخرى

وبجانب سوق السبت، هناك أسواق شعبية أخرى في المحافظة مازالت تواصل دورها وتحتفظ بمخزونها التراثي والأثري، شاهداً على ماضيها التليد، وكانت أسواقاً أسبوعية إلا أنها كسوق السبت أصبحت تفتح أبوابها للزوار يومياً، ومنها سوق الاثنين بقنا، وسوق الخميس ببحر أبو سكينة، وسوق خميس مطير.

كما أن هناك أيضاً أسواق شعبية أخرى في محافظة محايل اندثرت ولم تعد تقام، ومنها الربوع في آل مشول وفرشاط، وسوق الثلوث في مراتخ، وسوق الأحد بالريش.