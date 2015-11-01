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السويلم يستضيف إعلاميي البكيرية

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السويلم يستضيف إعلاميي البكيرية السويلم يستضيف إعلاميي البكيرية
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م. علي السويلم مستقبلاً الإعلاميين

البكيرية - محمد المسلم

    استضاف رجل الأعمال المهندس علي بن محمد السويلم إعلاميي ومصوري ومنشدي محافظة البكيرية، بمنزله في البكيرية، بحضور عضو ومقرر لجنة أهالي منطقة القصيم الأستاذ محمد بن عبدالله الخليفي، وعضو المجلس البلدي بالمحافظة الأستاذ سليمان بن محمد السويلم.

وشهد اللقاء تبادل الأحاديث الودية بين الإعلاميين والحضور، وتضمن اللقاء إثراء بعض النقاشات بالحوار الهادف بين الحضور والإعلاميين الذين قدموا شكرهم للسويلم على هذه البادرة وعلى دعمه المادي للمركز الإعلامي لمدة سنة.

وفي نهاية اللقاء تجول إعلاميو البكيرية بمتحف السويلم، وتم التقاط الصور التذكارية، ثم تناول الجميع طعام العشاء المعد لهذه المناسبة.

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