مدير جامعة الملك سعود: القطاع الخاص ذراع أساسية لدعم البحث العلمي

الرياض - صالح الحميدي

نوه أ.د. بدران بن عبدالرحمن العُمَر مدير جامعة الملك سعود بأهمية الاتفاقات التي تعنى بتوثيق الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر الجامعات لدعم البحث العلمي.

وقال إن القطاع الخاص ذراع أساسي لدعم البحث العلمي الذي يعود بنتائجه الإيجابية في تسويق منتجات الشركات المعنية ونتائج الأبحاث وتحويل براءات الاختراع التي تنتج من الأبحاث العلمية إلى صناعة ثم إلى شركات موظفة ومنتجة وجاذبة من جديد لرأس المال الخاص للدخول مرة أخرى في الحلقة العلمية ما بين القطاع الخاص والقطاع العام وتمنى أن تحقق مثل هذه الاتفاقات أهدافها عاجلا وتجد الشراكة الأخيرة التي وقعتها الجامعة مع شركة سابك طريقها لتحفيز الشركات والجامعات الأخرى إلى أن تحذوا مثل هذه العلاقة القوية والمنتجة

وأكد أن جامعة الملك سعود تبذل كل الجهود وتستغل كل ما هو متاح من كل الأذرع التي تتيحها الدولة كما هو متاح في الميزانية العامة لجامعة الملك سعود وما يتاح من مما توفره الدولة من صناديق لدعم البحث العلمي كما هو متاح في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي حيث تساهم الجامعة يدور كبير وتصل مشاركتها في ذلك الدعم إلى أنها تستحوذ على نسبة تقارب 50 في المئة مما هو متاح لدعم البحث العلمي.