الخبتي: «فطن» يواجه المهددات الفكرية للطلبة

المدينة المنورة - خالد الزايدي

أكد خالد الخبتي مدير إدارة التوجيه والإرشاد في تعليم المدينة المنورة، أن برنامج (فطن) الذي أطلقته الوزارة يسعى إلى التحصين النفسي للطلاب والطالبات ووقايتهم من آفة المخدرات والسلوكيات الخطرة، والأفكار المنحرفة، مشيرا إلى أنه برنامج وطني يعنى بتنمية مهارات الطلاب والطالبات الشخصية والاجتماعية، من خلال خطته الاستراتيجية، والتدريبية، والإعلامية.

وأفاد الخبتي، بأن الإدارة العامة نفذت اللقاء التعريفي الأول للبرنامج الوقائي الوطني للطلاب والطالبات بمشاركة 228 مرشداً طلابياً.

وتناول اللقاء رؤية البرنامج ورسالته ومراحل تنفيذه ومنطلقاته وخطة التنفيذ المعدّة من قبل الوزارة للعام الحالي، كما تطرق اللقاء إلى الأهمية النظرية والعملية لبرنامج "فطن"، التي تتمحور في تطوير مهارات الطلاب والطالبات الفكرية والشخصية التي تمكنهم من اتخاذ القرار الصحيح في مختلف المواقف التي يتعرضون لها في حياتهم سواء كانت فكرية أو سلوكية، ما يحقق الوقاية من المهددات الفكرية التي قد تصلهم عن طريق مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.