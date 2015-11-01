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د. السديس يتفقد المشروعات الجديدة في المسجد الحرام

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د. السديس يتفقد المشروعات الجديدة في المسجد الحرام د. السديس يتفقد المشروعات الجديدة في المسجد الحرام
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د. السديس يستقبل أئمة الحرم

مكة المكرمة - خالد عبدالله

    ‏‏تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس يوم أمس في المسجد الحرام للوقوف على أعمال الخدمات واكتمالها في جميع المواقع بالمسجد الحرام وفي صحن المطاف خاصة، واستمع إلى ملاحظات المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام واحتياجاتهم ووجه بعلاج الملاحظات المتعلقة بخدمات النظافة والسقيا والهيئة. كما التقى خلال جولته بالعاملين في الميدان، وحثّهم على حسن التعامل مع الزوار والمعتمرين. وفي كلمة له عبر جهاز النداء اللاسلكي قدر الجهود التي بذلها ويبذلها  العاملون في الميدان في خدمة المسجد الحرام وقاصديه لتسهم في أدائهم لنسكهم براحة وسكينة واطمئنان، حاثاً إياهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء، لاسيما مع ما يشهده المسجد الحرام من توسعات مباركة.

كما التقى السديس في مكتبه بالمسجد الحرام أمس إمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني ومدير ادارة العربات بالمسجد الحرام المدير المناوب مصلح المحمادي. ومؤذني المسجد الحرام. وجرى خلال اللقاء التطرق لسبل الارتقاء بالخدمات وبما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله –من اهتمام بالغ وعناية فائقة ولا سيما العناية بأئمة ومؤذني الحرمين الشريفين، والعمل المستمر على تطوير الخدمات والاستفادة من التقنية الحديثة في هذا المجال  ومنها خدمة العربات التي تحقق لقاصدي المسجد الحرام اداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وراحة وامان واطمئنان. واطلع على سير أعمال المناوبة في المسجد الحرام والتأكيد على أهميتها واستمرارها وقيام المناوب بعمله على الوجه المطلوب وفي ختام اللقاء أهداهم إصداره الجديد وهو السفر الثالث من كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة.

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