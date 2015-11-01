"الصحة": لم نسجل أى إصابات بأنفلونزا الطيور منذ يونيو الماضى

أكد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة لم تسجل أى إصابات بأنفلونزا الطيور فى المحافظات المختلفة منذ يونيو الماضى وحتى الآن.

وقال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة وفرت كافة الأدوية اللازمة لعلاج الأنفلونزا، مشيراً إلى أنه سيتم بدء حملة للتوعية بالمرض فى الجمهورية تمهيدًا للوقاية منها ومنع انتشارها.

وتابع عمرو قنديل، أنه تم تنشيط الترصد للأنفلونزا فى مختلف المحافظات بمستشفيات وزارة الصحة.

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