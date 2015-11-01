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هشام زعزوع: أجلت سفرى إلى لندن لمتابعة سير التحقيق حول الطائرة الروسية

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هشام زعزوع: أجلت سفرى إلى لندن لمتابعة سير التحقيق حول الطائرة الروسية هشام زعزوع: أجلت سفرى إلى لندن لمتابعة سير التحقيق حول الطائرة الروسية
قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إنه أجل سفره إلى لندن لمتابعة سير التحقيقات حول حادث سقوط الطائرة الروسية فى سيناء، مشيدا بالتحرك المصرى والتعامل مع الحادث، مشيرا إلى أن التحرك كان جيدا من قبل الدولة المصرية من كل الجهات بداية من رجال الإسعاف وتوفير ما يقرب من 50 سيارة إسعاف، وطائرات سى 130، حتى تم التمكن العثور على جثامين المتوفين ونقلهم إلى مشرحة زينهم، مضيفا أن حطام الطائرة كان على أماكن متباعدة عن بعضها ما لا يقل عن 3 كيلو ما يشير أن الطائرة انقسمت فى الهواء قبل سقوطها على الأرض.

وأضاف زعزوع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج "القاهرة اليوم" المذاع على قناة اليوم، أن روسيا تعتبر الجنسية رقم واحد للسياحة المصرية من حيث الإيرادات بما تمثله من عدد السائحين، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث أن هذا الحادث سيؤثر على السياحة الروسية لمصر إلا بعد استيضاح الموقف وملابسات الحادث.

وتابع زعزوع، أن بعض الشركات التى تسير الرحالات السياحية لمصر تأثرت بشكل طفيف بالتصريحات التى أصدرتها الجماعات الإرهابية، لافتا إلى أن قادرة على تخطى هذه الأزمة دون أى مشاكل.

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مصر 365

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