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رئيس نادى الشرقية: سأستقيل حل عدم مشاركة فريق "الهوكى" بالبطولة الأفريقية

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رئيس نادى الشرقية: سأستقيل حل عدم مشاركة فريق "الهوكى" بالبطولة الأفريقية رئيس نادى الشرقية: سأستقيل حل عدم مشاركة فريق "الهوكى" بالبطولة الأفريقية
قال حمدى مرزوق رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضى، إنه سيتقدم باستقالة من مجلس حال عدم تمكن فريق الهوكى من المشاركة فى البطولة الأفريقية، مؤكدا أنه لا يليق أن يكون فى فريق عالمى مسجل فى موسوعة جينس ولا يمتلك تكاليف تذاكر الطيران.

جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر صحفى عقد بمقر النادى مساء أمس، لعرض أزمة فريق الهوكى وتعثر سفر للمشاركة فى البطولة الأفريقية التى ستنطلق فى جولة زامبيا أول ديسمبر.

ومن جانبه قال أحمد عبد المنعم عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الهوكى، إن فريقى الشباب والإناث فى حاجة إلى أكثر من مليون 200 ألف جنيه دعم للسفر، مناشد رجال الأعمال وأجهزة الدولة بالتكاتف مع هذا الفريق العريق، والذى حقق البطولة الأفريقية 22 مرة من أصل 26 بطولة وهو من أشهر الأندية العالمية فى هذه اللعبة وينافس أقوى دول العالم فيها، خاصة أن المحافظة ودعم المديرية لا يكفى تكاليف السفر.

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مصر 365

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