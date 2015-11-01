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وزير النقل يتفقد اليوم مشروعات الطرق بالمنيا

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وزير النقل يتفقد اليوم مشروعات الطرق بالمنيا وزير النقل يتفقد اليوم مشروعات الطرق بالمنيا
يجرى الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل والمواصلات، اليوم الأحد، جولة تفقدية فى محافظة المنيا، يستقبله خلالها عبد الناصر الدمياطى، السكرتير العام للمحافظة، نائبا عن اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، نظرًا لارتباطه باجتماع موسع بوزارة الإسكان، لبحث عدد من المشاريع الخاصة بمحطات الصرف الصحى الكبرى بالمراكز والقرى، وكذلك مشكلة مصرف المحيط.

ويتفقد وزير النقل خلال الجولة، عددًا من الطرق التابعة للمشروع القومى للطرق، ومنها طريق "الشيخ فضل– رأس غارب"، كما يتفقد الطريق الصحراوى الغربى، والازدواج بالطريق الزراعى، ثم كوبرى الاخصاص العلوى بمدينة المنيا، إلى جانب ورش على الطريق الزراعى ومحطة السكة الحديد بالمنيا.

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