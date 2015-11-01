حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالشروع فى قتل موظف بالعجوزة

أمرت نيابة العجوزة، بحبس حداد وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالشروع فى قتل موظف بالمعاش، وتسديد عدة طعنات له، فى محاولة لسرقته.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين كان يعمل لدى المجنى عليه لشراء احتياجاته، إلا أنه طرده، ما دفعه للاستعانة بالمتهم الثانى وارتكاب الجريمة، فاستغاث المجنى عليه بجيرانه الذين ألقو القبض على المتهمين.

تلقى المقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث العجوزة بلاغا يفيد بتعرض موظف للاعتداء على يد شخصين ونقله إلى المستشفى نتيجة إصابته بطعنتين، وبإجراء التحريات تبين أن "م. ك" حداد كان يعمل لدى المجنى عليه، وقام بطرده ما دفعه للاستعانة بصديقه "ا. ع" عاطل واقتحما شقة المجنى عليه "ع. ص" موظف بالمعاش، وطرقا الباب وفور فتحه اعتديا عليه بالأسلحة البيضاء، إلا أن المجنى عليه استغاث بجيرانه، وتم ضبطهما وأخطرت النيابة.

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