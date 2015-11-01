حاصل على دبلوم "صنايع" ينتحل صفة طبيب فى كفر الشيخ

ألقت مباحث مركز دسوق القبض على "ع.ع "40 سنة" من داخل عيادته الخاصة بقرية أبوزيادة التابعة لدسوق، بتهمة ممارسة مهنة الطب بدون الحصول على مؤهل طبى، وبدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو عضوية نقابة الأطباء.

وتلقى اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً يفيد بتلقى مباحث دسوق، وإدارة الصيدلة عدد من البلاغات آخرها من الدكتور محمد الصباغ "صيدلى"، بقيام "ع.ع" بممارسة مهنة الطب دون الحصول على المؤهل المطلوب، وادعى أنه حصل على بكالوريوس الطب والماجستير والتخصص فى المخ والأعصاب من إحدى الجامعات البريطانية، وأنه أستاذ مساعد بجامعة القاهرة، وأنه يعمل بقسم المخ والأعصاب بمستشفى سان جورج بفرنسا، والمركز الطبى البريطانى بالعجوزة رغم أنه حاصل على مؤهل متوسط "دبلوم صنايع".

فأمر اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء محمد عمار رئيس مباحث المديرية وعضوية مباحث دسوق، ومن خلال التحريات تبين قيام "الطبيب المزيف" بفتح عيادتين بقريتى أبوزيادة والعجوزين منذ عام على الطريق الرابط ما بين "كفر الشيخ - دسوق"، وكتب على لافتة العيادة المؤهلات والتخصصات السابق ذكرها، وأنه يقوم بالكشف بمقابل 80 جنيهًا وعليه إقبال كبير.

وأثبتت التحريات أنه كان يقوم بكتابة أصناف من الدواء غالية الثمن، وحينما حاول الدكتور الصيدلى مراجعته فى الأصناف الغالية على المواطنين طلب منه إحضارها وأن يتم تحويل كامل الروشتات له فى الصيدلية، فرفض الصيدلى، وبعد استئذان النيابة العامة تمكنت قوة من إلقاء القبض على الطبيب واصطحابه لديون القسم، وتشميعع عيادته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 10701 لسنة 2015 إدارى مركز دسوق.

وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بمخاطبة جامعة القاهرة لمعرفة إذا كان "المذكور" مقيدًا بسجلاتها كأستاذ مساعد من عدمه، مع استمرار غلق العيادة بالشمع الأحمر وذلك بعد أن أقر فى التحقيقات أنه ليس عضوًا بنقابة الأطباء وأنه حاصل على بكالوريوس الطب من إنجلترا.