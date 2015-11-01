مقتل عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى احتفال بفوز برلمانى فى قنا

لقى عامل مصرعه بمركز أبوتشت، إثر تلقيه طلقا ناريا عن طريق، فى احتفال بفوز أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية عن دائرة أبوتشت.

وقال مصدر أمنى إن إسلام محمد مصطفى (29 عامًا)، عامل لقى مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى طائش أثناء احتفال مقام بفوز أحد المرشحين عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز أبوتشت فى الانتخابات البرلمانية بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى بأبوتشت، والنقيب أحمد الهتيمى معاون مباحث المركز، وأفادت التحريات الأولية، أنه أثناء وجود المجنى عليه فى حفل بقرية السليمات، للاحتفال بفوز أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبوتشت، أصيب بطلق نارى أودى بحياته على الفور.

وتم نقل الجثة للمستشفى، وجار تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم.