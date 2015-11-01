أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مقتل عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى احتفال بفوز برلمانى فى قنا

Google+ Print
مقتل عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى احتفال بفوز برلمانى فى قنا مقتل عامل بطلق نارى عن طريق الخطأ فى احتفال بفوز برلمانى فى قنا
لقى عامل مصرعه بمركز أبوتشت، إثر تلقيه طلقا ناريا عن طريق، فى احتفال بفوز أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية عن دائرة أبوتشت.

وقال مصدر أمنى إن إسلام محمد مصطفى (29 عامًا)، عامل لقى مصرعه، إثر إصابته بطلق نارى طائش أثناء احتفال مقام بفوز أحد المرشحين عن الدائرة السادسة، ومقرها مركز أبوتشت فى الانتخابات البرلمانية بقرية السليمات التابعة لمركز أبوتشت.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أحمد فجر، رئيس فرع البحث الجنائى بأبوتشت، والنقيب أحمد الهتيمى معاون مباحث المركز، وأفادت التحريات الأولية، أنه أثناء وجود المجنى عليه فى حفل بقرية السليمات، للاحتفال بفوز أحد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية بالدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة أبوتشت، أصيب بطلق نارى أودى بحياته على الفور.

وتم نقل الجثة للمستشفى، وجار تحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365