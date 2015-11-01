الصادق المهدى يستعد للعودة للسودان نوفمبر المقبل

>أبدى رئيس حزب الأمة القومى "المعارض" بالسودان الصادق المهدى، استعداده للعودة إلى بلاده منتصف نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيترك تحديد الموعد النهائى لعودته إلى الخرطوم لقيادات حزبه وقوى "نداء السودان" و"إعلان باريس"، محذرا فى نفس الوقت من ضياع ما أسماها بالفرصة التاريخية أمام البلاد.

ووجه المهدى من مقر إقامته بالقاهرة كلمة إلى الاحتفال الذى نظمه حزبه بمناسبة ذكرى ثورة أكتوبر السودانية مساء السبت وفقا لفضائية الشروق أكد فيها إنه سبق أن ربط عودته إلى البلاد بثلاث مناسبات تتمثل أولها فى عقد لقاء جامع بين قوى المعارضة، وهو ما تقرر عقده فى منتصف نوفمبر المقبل، والثانية هى حتمية الوجود فى الداخل لمؤتمر طرح نداء لاستنهاض الأمتين العربية والإسلامية، أما المناسبة الثالثة فهى عقد مؤتمر دولى تحت مظلة "نادى مدريد" لتناول قضايا اضطراب المنطقة، والدور الدولى فى تأجيج الأزمات، فضلا عن الدور الدولى المنشود فى احتوائها.

وحثَّ المهدى، الوساطة الأفريقية لتوجيه الدعوة بموجب قرار مجلس السلم والأمن الأفريقى، لعقد اجتماع يضم ممثلى الطرفين من أهل السودان، وهما النظام وحلفاؤه وقوى المعارضة الجامعة.

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