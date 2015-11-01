الحكومة الليبية تدعو لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق فى حادثة تحطم مروحية

تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة بتعازيها الحارة إلى أهالى ضحايا تحطم الطائرة المروحية بمنطقة الماية والذى أدى إلى مقتل ركابها، داعية كل الأطراف إلى ضبط النفس والتريث قبل إلقاء التهم على أى طرف حتى يتم التحقيق فى الحادثة.

وأوضحت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيانها الصادر، اليوم السبت، أنها تقف إلى جانب أهالى الضحايا فى مصابهم الجلل، ودعت إلى تشكيل لجنة محايدة للتحقيق والكشف عن ملابسات الحادثة وأسباب سقوط الطائرة، ومن ثم ملاحقة الجناة إذا ما أثبتت التحقيقات تورطهم.

وجددت الحكومة دعوتها للخيرين من أبناء الوطن إلى بذل المزيد من الجهد لنزع فتيل الخلاف بين الأخوة المتقاتلين، وطالبت المتنازعين بتغليب صوت العقل ومصلحة البلاد.

يذكر أن طائرة مروحية سقطت قبالة سواحل المائية شرق مدينة مدينة الزاوية فى الأيام الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى مقتل 23 شخصا.