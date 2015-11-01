بالصور.. فنان شرقاوى يحصل على أهم جائزة عالمية فى الموزاييك المعاصر

حصل الفنان محمد بنوى على جائزة رافينا الدولية للموزاييك 2015Premio RavennaMosaico , وهى أهم جائزة دولية فى الموزاييك المعاصر.

وتم اقتناء العمل هوائى 5 "Aerial 5" من قبل متحف الفن بمدينة رافينا الإيطالية (Mar - Museo D'Arte della Città di Ravenna ), وسيتم عرض العمل ضمن المجموعة الدائمة للمتحف، التى تضم أهم أعمال الموزاييك الحديثة والمعاصرة.

ويشارك العمل حاليا فى المسابقة الدولية للموزاييك التى ينظمها متحف الفن فى المدينة من 10 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2015، ضمن فعاليات المهرجان الدولى للفسيفساء المعاصرة 2015(فسيفساء رافينا)، ويعد هو الحدث الأبرز للفسيفساء دوليا، ويقام كل عامين.

تجدر الإشارة أن رافينا هى العاصمة التاريخية لفن الموزاييك، ويوجد بها أهم آثار الفسيفساء البيزنطية فى العالم، واختارها الاتحاد الأوروبى عاصمة أوروبا الثقافية 2019 (European Capitals of Culture).

الفنان محمد بنوى من مواليد مدينة كفر صقر بالشرقية ويعمل مدرس مساعد بكلية الفنون الجميلة، حاصل على جائزة الدولة للإبداع الفنى (جائزة روما) بالأكاديمية المصرية للفنون بروما 2005-2006، ومثل مصر ببينالى فينسيا الدورة 55 عام 2013، واختارت الجمعية البريطانية للموزاييك المعاصر جدارية الوادى التى شارك بها ببينالى فينسيا، كواحدة من أفضل الجداريات فى العالم عام 2013.



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